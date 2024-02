Furti in appartamento, i ladri tornano in azione e derubano una vedova

I topi d’appartamento tornano in azione a Montegiorgio, nel pomeriggio di martedì ripuliscono l’abitazione di una vedova. Il furto è avvenuto fra le 16,30 e le 19 di martedì, la proprietaria di casa un’anziana vedova che vive in via Spontini a Castagneto, non era in casa al momento del furto. Solo al suo rientro nel tardo pomeriggio la donna ha dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione locale per gli accertamenti. Stando ad una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti nell’appartamento forzando la porta finestra posta sul lato opposto alla strada per non dare nell’occhio, poi una volta all’interno dell’abitazione i malfattori avrebbero rovesciato a terra il contenuto di armadi e cassetti praticamente in ogni stanza alla ricerca di denaro e oggetti preziosi, una volta giunti in camera sono riusciti nel suo intento rubando alcuni monili e oggetti in oro, che oltre al valore economico, avevano valore sentimentale per la vittima, perché ricordi di cerimonie e doni personali. L’anziana scossa dall’accaduto è stata raggiunta anche dai figli.

A.C.