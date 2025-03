Furti in appartamento nell’Anconetano: fratelli arrestati a Pedaso

Due fratelli di nazionalità albanese, residenti a Pedaso, sono stati arrestati in flagranza di reato (furto in appartamento) a Castelfidardo, dai carabinieri della Compagnia di Osimo. Si tratta di un ragazzo di 24 anni ed il fratello maggiore di 30, già noti alle forze dell’ordine, responsabili di furti in abitazioni in vari Comuni dell’anconetano. L’arresto è il frutto delle attività di presidio sul territorio organizzate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Ancona per contrastare i reati predatori verificatisi, anche negli ultimi giorni. Mercoledì sera, infatti la città colpita dai ladri era stata Osimo, dove erano stati messi a segno due furti in abitazioni da cui erano stati rubati denaro, gioielli e capi di abbigliamento griffati. Da qui, i militari del Norm osimano avevano avviato un’attività di rastrellamento a tappeto sul territorio, registrando la presenza di un’auto riconducibile ai fratelli albanesi. Ne è seguito il pedinamento del veicolo che ha condotto i carabinieri fino ad Ancona. Qui i fratelli ladri si sono mossi rapidamente tra vari edifici per poi ricongiungersi con un terzo uomo e ripartire in auto fino a Castelfidardo, dove sono stati bloccati dai militari. Mentre il terzo complice si è dileguato per la campagna, i due albanesi sono stati presi. La perquisizione del veicolo e dell’abitazione pedasina degli arrestati, ha consentito di recuperare monili in oro (su cui sono in corso accertamenti per identificarne la provenienza) oltre a alcune ricetrasmittenti e vari strumenti di effrazione. I due fratelli sono stati trattenuti in cella di sicurezza ad Osimo, mentre ieri mattina, si è tenuta la convalida dell’arresto.

Paola Pieragostini