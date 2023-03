Furti nelle case, banda condannata a 40 anni

Era stata denominata operazione San Valentino ed era servita per sgominare una banda che individuava le vittime per mezzo di visure delle targhe delle auto a bordo delle quali sopraggiungevano presso teatri o ristoranti, mediante accessi al portale Aci e Pra con pagamento tramite postepay, per poi, una volta ottenuti gli indirizzi, svaligiare le loro abitazioni. Per questo motivo i dieci componenti del sodalizio criminale sono finiti alla sbarra e sono stati condannati a 40 anni di carcere complessivi. Le pene singole inflitte vanno dai due anni e otto mesi ai quattro anni e due mesi. La banda era stata sgominata dalla polizia e aveva messo a segno almeno un centinaio di furti tra Fermo, San Benedetto del Tronto, Osimo, Avezzano, Sulmona, Nocciano di Pescara, Ariccia e Lariano. In manette erano finite dieci persone, tra cui due donne, accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di furti in abitazioni e di porto abusivo di armi.

Per gli arrestati tutti originari di Napoli, è stato chiesto il rinvio a giudizio per poi essere processati. La polizia aveva fatto scattare l’operazione nel febbraio 2018 dopo aver preso in esame un arco temporale di circa dodici mesi, ricostruendo nel dettaglio un centinaio di furti messi a segno dalla banda, traendo origine da quello commesso a Latina presso l’abitazione di un professionista il 15 ottobre 2017, a seguito del quale venne ucciso uno dei ladri e ferito un altro componente del sodalizio. I due malviventi erano stati sorpresi dal figlio del padrone di casa, che aveva esploso svariati colpi di arma da fuoco mentre scappavano dal balcone dell’abitazione. Due telefoni cellulari ed una carta postepay sequestrati in quell’occasione avevano consentito, attraverso una sofisticata analisi del traffico telefonico e delle tracce telematiche, di ricostruire il modus operandi del gruppo criminale, che si era rivelato assolutamente inedito. I componenti della banda colpivano soprattutto nel corso dei fine settimana, quando effettuavano vere e proprie trasferte, soprattutto nelle Marche, dove alloggiavano in strutture ricettive.

Due esperti del sodalizio provvedevano ad effettuare le visure Aci delle targhe auto nella fase esecutiva dei furti, mentre le donne si accertavano che nessuno fosse in casa, suonando al citofono prima del colpo. Una svolta importante delle indagini c’era stata nel dicembre 2017, quando uno dei componenti della banda, di ritorno dalle Marche, era stato sorpreso con un chilo e mezzo di monili in oro provento dei furti compiuti tra Fermo e San Benedetto del Tronto, mentre li stava consegnando ad un ricettatore campano.

