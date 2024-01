Due tentati furti nello chalet Gio' Mare in poche ore, è caccia ai ladri

Porto Sant'Elpidio (Fermo), 10 gennaio 2024 - Hanno atteso il momento propizio e, con il favore del buio, sono entrati in azione, senza poter però mettere a segno il colpo. Non paghi, dopo qualche ora dopo, nel pomeriggio e in pieno giorno, sono tornati per completare l’opera, ma anche questa volta è andata male perché è scattato nuovamente l’allarme.

A finire del mirino dei ladri è stato lo stabilimento balneare Gio’ Mare situato in viale Trieste, sul lungomare nord di Porto Sant’Elpidio, all’altezza degli impianti sportivi polivalenti. Due i tentativi di furto nel giro di poche ore: se non è record, poco ci manca. Il primo questa notte quando i ladri hanno tagliato il gazebo in modo chirurgico ma, al momento di introdursi nello stabile, è entrato in azione il sistema antifurto. Nel giro di pochi minuti gli uomini del servizio di vigilanza privata hanno raggiunto lo chalet e i malviventi sono stati costretti alla fuga.

Il secondo, poco dopo le 15,30, di questo pomeriggio, quando presumibilmente gli stessi ladri hanno atteso che il proprietario se ne andasse e hanno cercato di completare l’opera iniziata alcune ore prima. “Sicuramente mi hanno tenuto d’occhio – spiega il titolare dello stabilimento – e quando mi hanno visto andare via, hanno pensato che di giorno non avrei attivato l’allarme e invece l’ho fatto. Ormai i ladri non hanno più timore di niente e agiscono anche in pieno giorno. Lo so che le forze dell’ordine fanno il loro dovere con coscienza, ma c’è bisogno di maggiori controlli. Oggi siamo in balia della microcriminalità che imperversa a Porto Sant’Elpidio”. Sul luogo dei due tentarti furti è intervenuta la polizia di Fermo che ha subito avviato le indagini per dare nomi e volti ai malviventi.