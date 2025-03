Furti e rapine: tre arresti per tre diversi episodi

Fermo, 25 marzo 2025 - Furti e rapine, scattano per gli arresti per tre persone coinvolte in tre episodi diversi.

A Sant’Elpidio a Mare, i carabinieri del posto hanno rintracciato e arrestato un 66enne elpidiense. L’operazione è avvenuta in esecuzione di un’ordinanza di carcerazione emessa dal tribunale di sorveglianza di Ancona. L’uomo doveva espiare una pena definitiva residua di sei mesi di reclusione per furto aggravato, reato commesso nel 2021 a Porto Sant’Elpidio ai danni di una lavanderia self service. Dopo aver espletato le formalità di rito, l’arrestato è stato tradotto presso la propria residenza, in regime di detenzione domiciliare.

A Porto Sant'Elpidio, i militari dell’Arma hanno invece arrestato un 22enne tunisino con precedenti penali. Le manette sono scattate a seguito di un’ordinanza di esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari, che ha rappresentato un aggravamento rispetto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui il giovane era già sottoposto perché colpevole dei reati di furto in abitazione e rapina impropria. In particolare, nel luglio 2024 il 22enne aveva asportato un monopattino elettrico all’interno dell’hotel Lotus a Rimini e, una volta scoperto dal proprietario, lo aveva colpito con calci e pugni al fine di garantirsi la fuga. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Rimini a seguito di accertamenti condotti dai carabinieri di Porto Sant’Elpidio, che hanno evidenziato plurime violazioni da parte del giovane. Dopo le formalità di rito, il 22enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

Infine, ad Altidona, i militari dell’Arma di Pedaso hanno arrestato un 40enne della provincia di Foggia, anch’esso con precedenti penali. L’arresto è avvenuto in esecuzione di un’ordinanza di detenzione domiciliare emessa dalla Procura della Repubblica di Fermo. Il soggetto è stato infatti condannato a scontare un cumulo di pene concorrenti di un anno e dieci mesi di reclusione per alcuni furti aggravati, commessi tra il 2007 e il 2010 a Fermo e a Porto San Giorgio rispettivamente ai danni di un esercizio commerciale, in una abitazione e in un poliambulatorio. L’uomo aveva anche sottratto un ciclomotore, sempre a Fermo. Come per gli arresti precedenti, anche in questo caso il 40enne sconterà la pena presso il proprio domicilio.