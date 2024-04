Furti seriali al market. Coppia nei guai

Da Porto Sant’Elpidio nel Maceratese per mettere a segno furti nei supermercati. Alla fine, però, avevano dovuto fare i conti con i carabinieri che li avevano smascherati e denunciati. Nei guai era finita una coppia elpidiense, 52 anni lui, 43 lei, che aveva messo a segno ben cinque colpi ai danni di un supermercato di Tolentino. I due sono stati rinviati a giudizio e finiranno sotto processo per furto aggravato. I due erano stati sopresi dopo aver sottratto agli scaffali del supermercato merce che avevano poi nascosto in uno zaino per il valore di circa 800 euro. I carabinieri, poi approfondito le indagini e, anche attraverso l’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza del supermercato, avevano accertato che, dal mese di novembre 2022, la coppia aveva tenuto la stessa condotta in almeno altre quattro occasioni. Complessivamente avevano rubato merce, tra cui bottiglie di superalcolici, per un valore di 3000 euro circa.

fab.cast.