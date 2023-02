Furto aggravato Giovane a processo

Aveva atteso il momento propizio per agire, aveva aperto lo sportello dell’auto parcheggiata e si era impossessato del portafogli che si trovava sul sedile. Non poteva immaginare però di aver derubato la persona sbagliata, un prestante e giovane vigile del fuoco fuori servizio, che lo aveva inseguito e bloccato, per poi lasciare spazio alla polizia tempestivamente intervenuta sul posto per trarre in arresto il malvivente. Per questo motivo un magrebino 23enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato rinviato a giudizio e finirà davanti al giudice del tribunale di Fermo per furto aggravato. Erano da poco passate le 15,30 del 3 marzo scorso quando il vigile del fuoco aveva parcheggiato l’auto per recarsi in un negozio. A quel punto era spuntato il giovane nordafricano che, repentinamente, aveva aperto lo sportello trafugando il portafogli con all’interno i documenti e circa 60euro in contanti. La reazione del vigile del fuoco era stata fulminea ed aveva iniziato a rincorrere il ladro, che aveva tentato la fuga a piedi dirigendosi verso via adiacente nel tentativo di far perdere le proprie tracce. La vittima del furto però era stata più lesta di lui: l’aveva raggiunto e, dopo una colluttazione, era riuscita a bloccarlo. Nel frattempo gli uomini della questura, allertati dal vigile del fuoco, erano giunti sul posto e avevano tratto in arresto il malvivente.