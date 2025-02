Furto aggravato plurimo e ricettazione: condannato a due anni

Lo avevano sorpreso mentre stava cercando rubare all’interno del portaoggetti di uno scooter. Per questo motivo un 40enne magrebino è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo. Il nordafricano, al termine del processo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per i reati di furto aggravato plurimo, porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso e ricettazione Tutto era iniziato quando nel settembre 2021, nei pressi del centro storico di Fermo, gli uomini della squadra volante della polizia avevano notato, in lontananza, un individuo con felpa e con cappuccio in testa, mascherina di protezione in viso e zainetto sulle spalle, che girovagava tra alcune auto in sosta scrutando al loro interno. Insospettiti, dopo aver spento motore e fari della vettura di servizio, i poliziotti avevano continuato ad osservarlo fino a individuare che quell’uomo, dopo aver estratto dallo zaino un cacciavite, aveva indossato un paio di guanti e iniziato a forzare il bauletto di uno scooter parcheggiato. Immediato il blitz degli agenti che, dopo aver raggiunto a fari spenti il luogo del reato, avevano agguantato l’individuo alle spalle.

La perquisizione aveva consentito di trovare nello zainetto un martello, un altro paio di guanti e un contenitore con auricolari per telefono cellulare. Sulla provenienza del materiale rinvenuto l’uomo - senza documenti al seguito, identificato dalla polizia scientifica come uno straniero nordafricano 40enne, senza fissa dimora e clandestino in Italia - non aveva fornito alcuna giustificazione, dichiarando di averli ‘trovati’. Il magrebino era stato denunciato per tentato furto aggravato, porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso e ricettazione. Infatti gli auricolari rinvenuti erano stati ricollegati ad un furto avvenuto la notte precedente ai danni di un’auto parcheggiata. La fisionomia dell’uomo era stata poi oggetto per il confronto con quella riportata dalle immagini degli impianti di videosorveglianza che avevano ripreso l’autore di analoghi furti commessi lungo la costa e d era stato denunciato anche per quei colpi.

Fabio Castori