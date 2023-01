Furto al ’Castagno’ Due a processo

Era stato un altro duro colpo inferto dai carabinieri alla criminalità legata ai reati predatori quando gli uomini dell’Arma di Sant’Elpidio a Mare, dopo mesi di serrate indagini, avevano finalmente identificato gli autori del furto commesso il 13 novembre 2021 al negozio Hugo Boss del centro commerciale ’Il Castagno’ che aveva fruttato un bottino di circa 50mila euro. Per questo motivo due uomini di origini napoletane sono stati rinviati a giudizio e dovranno comparire davanti al giudice del tribunale di Fermo per rispondere del reato di furto aggravato I carabinieri erano riusciti a dare un nome e un volto ai malviventi che avevano preso d’assalto il negozio Hugo Boss dopo oltre quattro mesi di lavoro su tutti fronti e senza sosta. Gli uomini dell’Arma, dopo aver acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, anche con l’ausilio di tabulati telefonici e riscontri dei transiti autostradali, erano riusciti a identificare gli autori del furto, ovvero i due napoletani con specifici precedenti di polizia. L’autorità giudiziaria fermana, condividendo le prime risultanze investigative dei carabinieri, aveva emesso un decreto di perquisizione, da eseguire nelle abitazioni dei due presunti ladri. L’operazione era scattata all’alba e i militari di Sant’Elpidio a Mare, coadiuvati dai colleghi campani territorialmente competenti, si erano presentati a casa dei due malviventi dove avevano effettuato delle perquisizioni che avevano consentito di rinvenire una parte della refurtiva trafugata. Gli uomini dell’Arma avevano trovato giacconi, borse e altri capi di abbigliamento per un valore di circa 50mila euro. La merce recuperata era stata immediatamente sottoposta a sequestro, in attesa delle successive direttive da parte dell’autorità giudiziaria.

Fabio Castori