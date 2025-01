Furto al centro ricreativo Don Bosco, misera refurtiva e danni ingenti

Porto San Giorgio (Fermo), 8 gennaio 2025 – Furto nella notte nel bar del centro ricreativo Don Bosco di Porto San Giorgio. I ladri hanno atteso il momento propizio e poi, dopo aver distrutto due porte, si sono introdotti nel centro ricreativo collegato alla parrocchia Gesù Redentore, nel quartiere Borgo Rosselli.

I soliti ignoti hanno scardinato la porta del piccolo punto ristoro dello stabile per poi mandare in frantumi il vetro di una seconda porta. Una volta all’interno, hanno arraffato i generi alimentari presenti e qualche spicciolo dal registratore di cassa per una refurtiva totale di qualche decina di euro. Alla fine i danni provocati sono stati di gran lunga superiori a quanto asportato dai ladri. Sul posto, allertati dai responsabili del centro ricreativo, sono intervenuti i carabinieri di Porto San Giorgio, che hanno immediatamente avviato le indagini per dare un nome e un volto agli autori del furto.

Non è escluso che a colpire possano essere stati gli stessi ladri che a cavallo dell’1 e il 2 gennaio si sono resi protagonisti del raid in ben nove chalet sangiorgesi situati sul lungomare centro e sud. Nei giorni scorsi infatti diversi stabilimenti balneari sono stati presi d’assalto da alcuni malviventi che si sono lasciati alle spalle soprattutto una lunga scia di danni perché, anche in quel caso, sono stati trafugati alcolici, merendine e qualche decina di euro. Lo stesso modus operandi e lo stesso tipo di refurtiva hanno indotto i militari dell’Arma a battere le stesse piste, ovvero quella delle piccole bande giovanili di nordafricani e quella della microcriminalità locale legata al mondo della tossicodipendenza.