Montegranaro (Fermo), 28 gennaio 2019 - Ancora una volta la cassetta delle offerte della chiesa di San Serafino è stata presa di mira da un ladruncolo che nel pomeriggio di un paio di giorni fa l’ha vuotata, portando via 20 euro (o poco più) di monete. Il furto è stato messo a segno da un giovane, forse del posto, che è entrato nella chiesa dedicata al santo patrono della città in un momento in cui non c’era nessuno, ed è andato dritto, dritto verso la cassetta delle offerte posta sotto al candeliere. Senza grossi problemi, ha forzato il lucchetto che protegge il contenitore e l’ha vuotato delle monete che ci erano state lasciate dai parrocchiani in cambio di una candela accesa.

A quel punto, se ne è andato tranquillamente, forse incrociando qualche parrocchiano che entrava in chiesa per una preghiera. Ad accorgersi dell’accaduto, in effetti, pare sia stata proprio una parrocchiana che ha notato la cassettina manomessa. Il furto ha portato un bottino molto modesto, stimato in circa 20 euro, nelle tasche del ladruncolo. Non è la prima volta che in quella chiesa (così come nelle altre della città, in reltà) accadono episodi simili tanto che questo ha indotto il parroco don Sandro Salvucci a prendere dei provvedimenti installando delle telecamere della videosorveglianza. Proprio le immagini delle telecamere potranno essere utili ai carabinieri a risalire al responsabile del furto.