Furto con scasso al bar Black Hole

Furto con scasso, la notte scorsa tra le 3,30 e le 4,30, ai danni del bar Black Hole, della stazione di carburante lungo via Fratte, appena fuori dall’abitato di Casette d’Ete. Ad agire si ipotizza siano stati almeno 4-5 malviventi che sono riusciti a portare via sigarette, Gratta&Vinci, fondo cassa (compreso il fondo cassa gestore della stazione di carburante), oltre ai soldi contenuti nelle cassette delle slot machine. "Orientativamente, contiamo che hanno portato via materiale per circa 35mila euro" dicono i titolari Paolo Silenzi e Filippo Marilungo che, ieri mattina, all’apertura del bar, hanno trovato la bruttissima sorpresa e hanno subito allertato i carabinieri e dove è intervenuta anche la scientifica. I ladri sono entrati da un bagno dove hanno sfondato il muro per andare in cucina dopodiché, anziché entrare nel bar, prevedendo (o sapendo già) che si sarebbero attivati i sensori dell’allarme, hanno pensato di fare un secondo buco su un altro muro e, una volta nel locale, raggiungere la centralina dell’allarme, disattivandolo e abbassando le telecamere. A quel punto, hanno potuto agire indisturbati, visto che la stazione di rifornimento si trova in un punto piuttosto isolato. Il fatto che fossero ben attrezzati, avevano anche un frullino per segare le sbarre di ferro messe a protezione delle slot, ha fatto supporre che ad agire siano stati dei professionisti, oltre alla constatazione che devono aver effettuato dei sopralluoghi per sondare il terreno e sapere come evitare i sensori, disattivare l’allarme e oscurare le telecamere. Pare siano state trafugate sigarette per circa 10mila euro, Gratta&Vinci per altri 10mila e, nelle slot, si ipotizza ci fossero almeno 10-12mila euro, cui si aggiungono i fondo cassa. A ciò si aggiungano i danni subiti dal locale. Una situazione, purtroppo, non nuova per i titolari che nell’altro loro bar Black Hole (anche lì con stazione di carburante), a Porto Sant’Elpidio, l’anno scorso hanno subito tre furti in una sola settimana. "Qui, abbiamo aperto ad aprile – raccontano - e siamo partiti molto bene, anche con l’autolavaggio, oltre che con il bar, organizzandoci anche per il pranzo, facendo convenzioni con grosse aziende del posto". Nelle ultime settimane, questo è il terzo furto messo a segno ai danni di bar che si trovano nelle stazioni di servizio, tutti nel territorio elpidiense, lungo la Faleriense, la Mezzina e, quest’ultimo, lungo la provinciale Fratte.

Marisa Colibazzi