Furto da Tod’s e Santoni. Denunciato il ladro di griffe

Ha messo a segno un furto in noti outlet di Sant’Elpidio a Mare, da dove ha trafugato calzature griffate Tod’s e Santoni, poi, a bordo della sua auto, è scappato facendo perdere le sue tracce. Ha dovuto però fare i conti con la polizia, che lo ha intercettato a Porto San Giorgio e ha recuperato la refurtiva.

Tutto è iniziato ieri sera, intorno alle 20.30, quando i carabinieri della stazione di Sant’Elpidio a Mare hanno contattato la sala operativa della questura di Fermo per comunicare di un furto avvenuto all’interno di un noto outlet di calzature. I militari dell’Arma, giunti prontamente sul luogo del colpo, hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza e hanno constatato che l’autore del furto si era allontanato a bordo di una vettura di colore scuro e con targa straniera.

I poliziotti della squadra volante, ricevuta la comunicazione, con entrambi gli equipaggi in servizio hanno fatto scattare controlli dinamici in diverse vie del territorio di competenza, attenzionando così le auto in transito che corrispondevano alla descrizione fatta dai carabinieri. Infatti, gli agenti della squadra volante, transitando in Borgo Andrea Costa, a Porto San Giorgio, hanno visto passare una Ford Focus di colore nero con una sola persona a bordo che stava percorrendo senza fretta l’intera via.

I poliziotti hanno immediatamente fermato la vettura per un controllo e hanno identificato il conducente, un 50enne di origini serbe con diversi precedenti penali, in quanto negli anni era stato già arrestato per furti pluriaggravati e rapine in diverse città italiane come ad esempio Arezzo, Cantù, Rimini, Milano, Desenzano del Garda, Trieste. Gli agenti a seguito di perquisizione sul mezzo, hanno rinvenuto all’interno del bagagliaio dell’auto, quattro paia di costosissime scarpe nuove, tutte di un valore di circa 700 euro ciascuna, conservate all’interno delle rispettive custodie. Per tale motivo, il malvivente, è stato accompagnato presso gli uffici della questura e, dopo essere fotosegnalato, è stato denunciato per furto aggravato.

