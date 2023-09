Furto in Tabaccheria a Sant'Elpidio a Mare: Entrano dal Tetto

Si sono introdotti da un buco ricavato sul tetto dell’immobile vicino al distributore di carburante di proprietà di Cardinali, lungo la Faleriense (nel quartiere Luce) e, aiutandosi con una scala, i malviventi si sono calati dentro la tabaccheria. A quel punto, hanno cominciato a rovistare, puntando soprattutto le sigarette, portandone via una quantità ancora da accertare, per poi darsela a gambe, forse risalendo nello stesso modo in cui erano entrati per evitare di essere ripresi dalle telecamere della videosorveglianza. Il furto è avvenuto la notte scorsa e ad accorgersi dell’accaduto, è toccato alla tabaccaia quando ieri mattina, di buon’ora ha aperto il locale e ha notato il disordine, che mancavano delle sigarette e la presenza, insolita, di una scala. Sono stati allertati i carabinieri che hanno effettuato i rilievi del caso e acquisito le immagini della videosorveglianza sperando di trovare elementi utili alle indagini. Ferma restando la preoccupazione e la rabbia per l’accaduto, ieri mattina c’era chi sorrideva amaro pensando che, qualche giorno fa, era circolata la notizia di un tentato furto in quella stessa tabaccheria: i ladri, anche in quel caso, avevano puntato al tetto, pensando di servirsi di una scala ma pare che quella scelta non fosse sufficientemente lunga, tanto che era caduta nel locale, rendendosi inservibile e mandando a monte i piani criminosi dei delinquenti. Che non hanno rinunciato al loro intento e la notte scorsa sono tornati alla carica, stavolta mettendo a segno il furto, con forte sdegno e indignazione per l’attività derubata.