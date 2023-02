Furto in un bar, due nei guai Trentenne finisce in carcere

Un trentenne originario dell’Ecuador è stato arrestato e due marocchini di 36 e 31 anni sono stati denunciati per furto dai carabinieri, durante le operazioni volte al contrasto di furti e reati predatori. L’arresto dell’ecuadoriano è stato effettuato dai carabinieri della stazione di Fermo insieme ai militari della sezione operativa. A seguito di indagini è emerso che il trentenne, noto per pregresse vicende, era gravato da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Perugia, e doveva scontare la pena residua della reclusione di otto mesi per il reato di furto aggravato in concorso, commesso ad Umbertide nel 2012. Dopo le previste formalità l’arrestato è stato accompagnato presso il carcere di Fermo. La denuncia dei due marocchini, è stata invece l’epilogo di indagini effettuate dai carabinieri di Porto San Giorgio, avviate a seguito della denuncia del titolare di un bar della città, per subìto furto di prodotti e denaro. La denuncia era stata effettuata a dicembre e i militari dell’Arma hanno identificato e denunciato per furto aggravato in concorso i due marocchini residenti a Fermo e già noti alle forze dell’ordine. Nel corso delle indagini, i carabinieri hanno raccolto indiscutibili indizi di colpevolezza a loro carico in merito al furto di varie confezioni di dolciumi e di un salvadanaio posizionato all’interno del locale per raccogliere offerte destinate alla parrocchia. Il salvadanaio conteneva banconote e monete di vario taglio, stimabili in alcune centinaia di euro.