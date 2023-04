Furto nella notte Ma il bottino è magro

I ladri tornano a far sentire la loro presenza nella media Valtenna, provano ad effettuare un paio di colpi in appartamento, ma rubano solo un’auto. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, la banda di ladri sarebbe entrata in azione nella notte fra venerdì e sabato subito dopo la mezzanotte.

I malviventi hanno preso di mira un’abitazione che si trova poco distante alla strada statale ex 210 Faleriense nel territorio di Piane di Montegiorgio in direzione di Falerone.

I malviventi sarebbero riusciti a forzare una finestra e introdursi nell’abitazione mentre i proprietari, che non si sono accorti di nulla, stavano dormendo.

I ladri, però, sembra non siano riusciti a trovare denaro o preziosi, ma hanno trovato le chiavi di un’utilitaria parcheggiata sotto casa che alla fine hanno rubato.

Nella notte probabilmente la stessa banda ha effettuato altri due tentativi di furto: uno ai danni di una fabbrica nella zona artigianale di Piane di Montegiorgio e la seconda ai danni di un’abitazione sita nel territorio di Belmonte Piceno, anche in questo caso i ladri hanno provocato danni a infissi e arredi, ma sembra non siano riusciti a portare via nulla.

I carabinieri della Compagnia di Montegiorgio, guidati dal capitano Massimo Canale, dopo aver raccolto le testimonianza dei malcapitati hanno avviato dei controlli tramite i sistemi di video sorveglianza del territorio.

Alessio Carassai