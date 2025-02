Furto nello chalet, condannato

Sembrava essere andato tutto liscio per quel ladro che aveva messo a segno un furto in uno chalet di Porto San Giorgio, ma la polizia, al termine di una complessa indagine, era riuscita a smascherato e quindi a denunciato. Si tratta di un 33enne tunisino, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti in materia di reati contro il patrimonio in particolare sia ai danni di esercizi commerciali del litorale e commessi nei confronti di persone in transito. Si tratta di borseggi ma anche di furti ad esempio dentro le automobili. Il giovane nordafricano è comparso davanti al giudice del tribunale di Fermo e, a conclusione del processo, è stato condannato ad un anno e otto mesi per il reato di furto aggravato.

Le ricerche del ladro erano state avviate alla fine del mese di agosto 2020 quando, durante la notte, era scattato l’allarme presso lo chalet sangiorgese.

Due passanti, udito il segnale, si erano avvicinati alla struttura ed avevano notato un giovane con un abbigliamento appariscente che, disturbato nella sua azione dall’attivazione dell’allarme, si stava allontanando celermente da una finestra che aveva precedentemente forzato per accedere nel locale.

I passanti avevano anche tentato di inseguirlo, ma il fuggitivo era riuscito ad essere più veloce e a far perdere rapidamente le proprie tracce. Un residente della zona nel frattempo, attirato dal frastuono della sirena, aveva lanciato l’allarme e chiesto l’intervento della polizia.

Sul posto si erano immediatamente recati gli agenti della squadra volante, che, subito dopo, erano stati raggiunti dal titolare dell’attività presa di mira dal giovane.

Insieme ai poliziotti l’esercente aveva effettuato il controllo dei danni subìti e dei beni asportati.

Al termine del sopralluogo era stato riscontrato il furto di circa 850 euro complessivi, suddivisi in piccole somme riposte in diverse zone del locale preso di mira. Il successivo intervento della polizia scientifica aveva permesso poi di raccogliere numerose tracce lasciate dal malvivente dietro di sé.

Era stato quindi ricostruito il modus operandi del ladro e raccolte le testimonianze sulle caratteristiche fisiche dell’individuo fornite dalle persone che lo avevano visto fuggire e avevano anche cercato di inseguirlo.

La raccolta delle immagini riportate dagli impianti di videosorveglianza ubicati sulle vie di fuga, avevano infine fornito agli investigatori della squadra mobile le tessere del puzzle per ricostruire sia la dinamica del furto che identificarne l’autore: un clandestino sul territorio nazionale e già segnalato all’autorità giudiziaria per analoghi furti commessi principalmente sul litorale fermano e a Porto Sant’Elpidio.

Fabio Castori