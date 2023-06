Furto di scarpe Canadian Dsquared nel calzaturificio di Fermo

Fermo, 8 giugno 2023 – Hanno atteso la notte e poi sono entrati in azione trafugando circa 300 paia di scarpe per un valore complessivo di circa 100mila euro. Dopodiché hanno caricato la refurtiva su un furgone e sono fuggiti. Erano da poco passate le tre del mattino quando i ladri hanno colpito nel calzaturificio Primaeva, situato nella zona industriale sud di Porto Sant’Elpidio. I malviventi, dopo aver neutralizzato i sistemi di sicurezza, si sono introdotti nello stabile e hanno preso di mira le costose calzature prodotte per il noto marchio Canadian Dsquared.

In pochi attimi hanno caricato la refurtiva sul furgone Iveco Daily di proprietà della ditta di Porto Sant’Elpidio, per poi fuggire a tutta velocità. Ad accorgersi del furto, poche ore dopo, è stato il proprietario del calzaturificio, che ha subito dato l’allarme. Sul posto è immediatamente intervenuta la polizia, che ha fatto scattare le indagini e una serrata caccia ai componenti della banda. Nella mattinata gli uomini della squadra mobile della questura di Fermo hanno ritrovato il furgone con il quale con il quale nella notte erano state asportate ben 295 paia di scarpe, della nota griffe, del valore di compreso tra i 300 e i 400 euro ognuna.

I poliziotti della squadra Mobile, nella circostanza, hanno attuato subito le ricerche ritrovandolo poco distante dalla zona del colpo con all’interno alcune delle scarpe rubate. Molto probabilmente i componenti della banda stavano caricando le calzature su un altro mezzo e, alla vista degli uomini della questura, hanno dovuto abbandonare il furgone e una parte della refurtiva che non hanno fatto in tempo a spostare. Il mezzo, dopo essere stato sottoposto ai rilievi della polizia scientifica, è stato restituito al titolare della ditta. Le indagini da parte della polizia per individuare gli autori del furto sono ancora in corso.