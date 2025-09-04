Furto al supermercato Conad da record: in 4 e incappucciati colpiscono in 30 secondi

Porto San Giorgio (Fermo) - Hanno atteso il momento propizio per agire e incappucciati, con un raid fulmineo studiato nei minimi particolari, hanno colpito il supermercato Conad per poi scappare con la cassa. E’ accaduto ieri notte a Porto San Giorgio dove una banda, composta da quattro uomini incappucciati, ha preso di mira il supermercato situato lungo la zona nord della strada statale Adriatica.

I malviventi, tutti con il volto coperto dai cappucci delle loro felpe, hanno raggiunto la zona del furto a bordo di una Fiat Punto e, una volta sul posto, piede di porco alla mano, hanno forzato la porta d’ingresso per poi dirigersi verso la cassa, che hanno sradicato e trafugato, per poi far perdere le loro tracce. Un’azione a tempo di record durata poco più di trenta secondi che, però, è stata interamente ripresa dalle telecamere della videosorveglianza dell’esercizio commerciale.

Magro il bottino che ammonta ad appena 280 euro, mentre molto più ingenti i danni provocati, visto che la cassa asportata ha un valore di circa 3000 euro e la riparazione della porta d’ingresso costerà intorno ai 7000 euro. Sul luogo del colpo sono immediatamente intervenuti i carabinieri di Porto San Giorgio, che hanno subito avviato le indagini per dare nomi e volti ai componenti della banda.

Gli investigatori dell’Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e hanno scoperto così che ad agire sono stati in quattro: l’autista dell’auto, risultata poi rubata, un “palo” e i due che hanno fatto irruzione del supermercato. Dal video si vede anche che, nel lasso di tempo necessario alla banda per colpire, sono transitati ben 21 mezzi e nessuno dei conducenti ha lanciato l’allarme. I carabinieri indagano a 360 gradi, anche se la pista più battuta è quella di una banda di professionisti proveniente da fuori regione con un basista impiegato in zona per diversi giorni allo scopo di studiare i movimenti e le abitudini di chi dirige e opera nel supermercato.