Furto in tabaccheria a Monte Urano, ancora ladri in azione nel Fermano dopo il blitz da Fendi

Monte Urano (Fermo), 1 novembre 2024 – Erano circa le 23,30, ieri sera, quando la tabaccheria Santinelli (lungo via Elpidiense, appena fuori il centro urbano) è stata presa di mira dai ladri che non hanno esitato a sfondare la porta a vetri per poter entrare nel negozio e mettere a segno il furto, con un bottino che deve essere quantificato. Si è recato sul posto anche il sindaco Andrea Leoni per avere un quadro esatto della situazione e per manifestare vicinanza ai titolari dell’esercizio preso d’assalto che si stavano già dando da fare per rimettere in ordine il locale dopo il passaggio dei ladri, e sistemare la porta d’ingresso. Ma è stata una notte movimentata per la piccola cittadina perché dei malviventi, non è escluso che fossero gli stessi che sono entrati in azione ai danni della tabaccheria, hanno tentato dei furti anche in abitazioni private, concentrandosi nelle zone periferiche del quartiere 167 e dell’Incancellata, molto probabilmente contando sul fatto che i residenti stavano in centro, partecipando all’ultima serata dell’Horror Festival. C’è stato un bel da fare anche per i carabinieri che, ricevuta la segnalazione, sono immediatamente intervenuti presso la tabaccheria per raccogliere elementi utili a dare il via alle indagini del caso. A meno di 24 ore dal rocambolesco furto allo stabilimento Fendi di Fermo, dove ha colpito un commando che ha sbarrato le strade con furgoni e chiodi sull'asfalto, la criminalità è tornata colpire nel Fermano.