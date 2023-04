"Fusione con Fermo o perderemo anche i finanziamenti statali"

Gli indicatori demografici segnalano una lenta ma costante diminuzione del numero dei residenti a Porto San Giorgio. Un dato preoccupante: se infatti scendesse al di sotto degli attuali 15.000 circa la città ne subirebbe pesanti conseguenze in termini di minori finanziamenti statali e il sistema elettorale passerebbe dal proporzionale al maggioritario. Sull’argomento riceviamo una lettera di Gabriele Basili, nostro lettore, e un comunicato del Csa, centro sociale autogestito officina Trenino 211. Entrambi ritengono che la soluzione potrebbe essere la fusione di Porto San Giorgio con Fermo. Basili scrive: "Con la becera ed ipocrita politica del ‘Mai sotto Fermo’ non si va più da nessuna parte". Il Csa, premesso che a Porto San Giorgio esistono un’infinità di case, per lo più vuote, lamenta che non viene reso noto il numero degli abitati della città per cui si può fare una stima solo su dati indiretti come quelli sui rifiuti da cui si desumerebbe che a San Giorgio ci sono in percentuale più turisti nascosti al fisco di una città come Firenze. Lo Stato non tassa le rendite di chi possiede più case e il Comune non si preoccupa degli affitti in nero, sapendo che si riempiono di turisti. "Come fare allora per lasciare intatti gli affari immobiliari, leciti e illeciti, senza patire le conseguenze dello spopolamento?" si chiede in maniera provocatoria il Csa, secondo cui la soluzione sarebbe giocare d’anticipo e fondersi con Fermo, diluendo così i numeri allarmanti in un territorio più vasto. Se gli 8,7 kmq di Porto San Giorgio non fossero più un’unità amministrativa a sé stante, ma solo un quartiere di un Comune che ha tanto territorio come Fermo, la media si abbasserebbe e l’emergenza finirebbe. Porto San Giorgio non è più nella lista regionale dei Comuni a vocazione turistica perché ha un basso numero di posti letto ufficiali? Fermo è in quella lista, nascondiamoci sotto la sua ala. Pazienza se il brodetto, invece che alla sangiorgese, diventerà ‘alla fermana’, ingoiamo questo rospo per salvare gli affari e persino la Bandiera Blu tornerà sul pennone.