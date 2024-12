Fusione tra Comuni, torna il sogno: "Più facile accedere ai finanziamenti"

La fusione fra comuni ha sempre stuzzicato la fantasia di amministratori e cittadini. L’argomento è stato discusso a Montappone Cresciamo insieme nella capacità di Governo’, presenti Mario Clementi, Gilberto Caraceni ed Elio Vincenzi, rispettivamente sindaci di Montappone, Massa Fermana e Monte Vidon Corrado, ospiti e relatori Guido Benigni del Coordinamento nazionale fusioni istituto nel 2017; Federico Gusmaroli esperto di fusioni comunali e Massimo Citrerra sindaco del comune Val Fornace nato appunta da una fusione. "I processi per la fusione sono – spiega Guido Benigni – o atti amministrativi nati dai Consigli comunali e rivolti alla Regione, o una raccolta firme popolare che viene rivolta alle istituzioni di riferimento. Ovviamente sono necessari tempi tecnici e occorre una adeguata formazione". "Ci sono vari aspetti – dichiara Federico Gusmaroli –. Innanzitutto, un comune con una popolazione più grande riesce ad avere un peso politico diverso all’interno di un contesto territoriale. Nella stesura delle graduatorie per accedere ai finanziamenti dei vari bandi spesso si da precedenza ai comuni più grandi a parità di condizioni, anzi spesso ci sono dei principi di premialità proprio per i comuni che nascono da fusione. L’unico inconveniente è quello di avere contesti economico e sociali separati, ma in questo territorio queste condizioni sono favorevoli. In una logica futura, quando il Pnrr finirà, i comuni nati da unificazione avranno più possibilità di attingere alle risorse". "Ancora oggi stiamo mettendo in ordine i bilanci dei comuni che sono confluiti in quello di Val Fornace – annuncia Massimo Citrerra – il percorso che dura oltre un decennio, abbiamo fatto un lavoro puntiglioso ma i risultati sono positivi e il bilancio unificato è risultato in ottimo stato". Persino Paolo Calcinaro, sindaco di Fermo e vice presidente Anci Marche, presente all’incontro ha dichiarato di essere favorevole ai progetti di fusione.

Alessio Carassai