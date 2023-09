Futuro a rischio per SpazioBetti . Il progetto si ferma e cerca casa

SpazioBetti è arrivato alla fine della sua sperimentazione come progetto e cambierà forma e spazialità fin da oggi. Un’idea di rigenerazione urbana, quella che ha coinvolto l’ex scuola media Betti, nel cuore del centro storico, vicino alla chiesa di San Francesco che per ora si ferma e cerca una nuova casa. Sono stati mesi di incontri, laboratori, spazi formativi, mostre ma anche di feste e di iniziative che il quartiere non ha sempre gradito ma che hanno portato qui giovani, vitalità, respiro ad una struttura che aveva perso l’anima. Un finanziamento, quello legato alla struttura inagibile dopo il sisma del 2016, che oggi fa un nuovo salto, ci sono da fare i lavori per 5 milioni di euro per organizzare il piano superiore, sede di un futuro ostello della gioventù, lo SpazioBetti gestito dalla cooperativa Nuova Res deve traslocare. Il dirigente alle politiche comunitarie e alla cultura Gianni Della Casa parla di una esperienza che di certo non si ferma: "Stiamo già ragionando con il sindaco e con il referente della cooperativa Res Stefano Ranieri, per trovare continuità e nuove forme di organizzazione per il progetto che fin qui ha dato buoni risultati in termini di qualità dell’offerta e di partecipazione".

Il trasloco era inevitabile, i lavori per l’ostello riguardano anche la messa in sicurezza e l’adeguamento sismico e dunque l’impatto sulla struttura è complessivo: "Lavori che dureranno due o tre anni; dunque, oggi c’è la volontà di trovare una soluzione alternativa che sia adeguata alle attività che sono nate in questi mesi", spiega il dirigente. Nel progetto c’è la gestione di un bar, uno spazio per il segretariato sociale per le persone in condizione di fragilità, una sala riunioni, uno spazio per il coworking. I risultati ottenuti finora hanno confortato la cooperativa Res, il coordinatore del progetto, Stefano Ranieri, parla della volontà di investire insieme con il comune: "Dopo un percorso così denso e ricco come la programmazione marzo-settembre che ci ha visti coinvolti, alcuni interrogativi sono sorti spontanei: cosa vuol dire promuovere la cultura e renderla "abitabile"? Chi ha il diritto di occuparsene? Oggi pomeriggio, nel nostro ultimo giorno nei locali di SpazioBetti, ne parleremo in un’assemblea pubblica che coinvolgerà diverse realtà territoriali che operano nell’ambito della promozione culturale. Sarà un pomeriggio di arte, di riflessione, di bellezza. Sentiamo questo mandato come conseguenza del ruolo che abbiamo esercitato in questo periodo e che vediamo assegnato al "marchio" SpazioBetti: un ruolo al quale sentiamo in qualche modo di non poterci sottrarre". Da parte del comune, la possibilità è quella di spostare parte delle attività, in questi anni di transizione, al Buc, dietro piazza del popolo, tenendo fuori il bar che in centro sarebbe difficile da organizzare. Spiega ancora il dirigente Della Casa: "Le prime due fasi del progetto hanno avuto un finanziamento di 550 mila euro, adesso si apre una nuova fase con un milione di euro a disposizione per otto progetti a livello nazionale, ci proveremo, per dare continuità anche in questa fase. Di sicuro quando tutto il complesso dell’ex scuola Betti sarà pronto ci sarà una procedura di trasparenza pubblica per la gestione dell’intero progetto, ostello, bar e spazi vari compresi. La cooperativa Res è pronta, l’amministrazione comunale di certo non lascia a metà un progetto innovativo e molto qualificante".

Angelica Malvatani