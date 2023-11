Futuro del porto turistico. E’ il giorno della verità

Non c’è motivo per dubitare che oggi la società Marina di Porto San Giorgio Srl presenterà la polizza fideiussoria, a garanzia dei canoni non pagati, per ottenere, in cambio, il ritiro del decreto con cui il Comune le ha dichiarato la decadenza della concessione demaniale marittima proprio per il mancato pagamento di canoni. Il presidente della società, ing. Renato Marconi, e l’azionista della stessa, Paola Renzi, hanno preannunciato la consegna della polizza. E’ auspicabile che sia così e che l’operazione possa servire pure a rasserenare i rapporti fortemente incrinati tra Società e Comune. Le due realtà infatti sono costrette a collaborare, in considerazione degli investimenti da eseguire per il completamento della struttura portuale, ora possibili in presenza di un piano del porto approvato. La richiesta che la società effettuerà in via prioritaria al Comune e all’agenzia del demanio sarà la proroga di 32 anni della concessione demaniale per avere tempo e modo per realizzare gli investimenti. Oggi intanto si saprà con certezza se i responsabili della società potranno continuare a gestire il porto turistico oppure dovranno fare le valigie entro domani in cui scade il decreto relativo alla loro decadenza.

Il modo per venirne fuori da parte della Marina è uno solo: detto e ridetto dal sindaco Valerio Vesprini ed autorevolmente ribadito dal Tar delle Marche: per ottenere il ritiro del decreto e proseguire nella gestione del porto debbono presentare una polizza fideiussoria a garanzia del pagamento dei canoni. L’ordinanza del Tar, a cui la stessa società si è rivolta chiedendo la sospensiva del decreto di decadenza, parla chiaro: "L’accoglimento della domanda è subordinato alla condizione della prestazione di cauzione pari al totale del debito indicato dal Comune nel provvedimento di revoca (970.516,06 euro) oltre alle annualità 2023 e 2024, che ammontano a 423.147,70". La polizza quindi deve coprire complessivamente 1.393.662,76 di euro. La garanzia deve essere presentata entro il termine perentorio del 22 novembre (cioè oggi), giorno precedente la data in cui scade il decreto di decadenza. La società aveva presentato una proposta di soluzione bonaria del contenzioso con il Comune, respinta al mittente.

Tra le richieste il riconteggio dei canoni, la revisione degli stessi e la proroga di 32 anni della concessione, ovvero un numero di anni tali da riequilibrare il piano economico finanziario della concessione con l’approvazione di un cronoprogramma dei lavori. Come già detto non c’è motivo per dubitare sulla consegna della polizza.

Silvio Sebastiani