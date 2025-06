Futuro del tennis, scende in campo la meglio gioventù

"Soltanto noi abbiamo un circolo tennis così bello, ospitale e a due passi dalla spiaggia e dal mare il che non guasta, anzi...lo rende più attrattivo, insieme alla proverbiale accoglienza della nostra gente, spalancheremo le porte ai giovani e valuteremo la possibilità di avere in gestione l’arena Europa, per un campo in più e un maggior numero di giovani da poter seguire". Questi i termini e le considerazioni di esordio del nuovo presidente del circolo tennis, Giuseppe Scarpa, nella conferenza stampa svolta ieri per presentare il 42° torneo under 12 di tennis. Scarpa alla presidenza sostituisce Luca Quinzi che ha deciso di passare la mano dopo 25 anni. Lui sarà il presidente onorario e avrà il compito di organizzare il torneo . " Un mini campionato del mondo" è la fama che il torneo internazionale under 12 di tennis si è guadagnata sul campo, per essere il più antico torneo d’Europa su terra rossa, per la partecipazione ad esso di rappresentanti di molte nazioni, quest’anno ne sono 15, per la presenza di concorrenti provetti baby tennisti destinati ed emergere negli anni tra le migliori racchette a livello internazionale. Lo ha rilevato lo stesso Quinzi con malcelato orgoglio citando il prestigioso il prestigioso Albo d’Oro e la partecipazione negli anni di alcuni fra i giocatori e le giocatrici che poi si sono affermati a livello mondiale tra essi la Paolini, Trevisan, Musetti, Cobolli.

Il torneo prenderà il via venerdì 14 giugno e terminerà il 21 giugno con la disputa degli incontri di due tabelloni di qualificazione di 32 giocatori maschili e 32 femminili. II migliori 8 andranno al tabellone principale . Quest’anno sono presenti 15 delegazioni straniere (oltre all’Italia) di 3 diversi continenti (Austraia, Europa, America) per un totale di 112 concorrenti. provenienti da: Italia, Australia, Romania, Croazia, Francia, GB, Finlandia, Usa, Germania, Austria, Svizzera, Bosnia, Lituania e Russia "che gioca senza bandiera e con una wild card". Il torneo è diretto dal maestro Antonio Di Paolo, c’è un comitato organizzatore con Rizza, Marcelli e Barone al fianco di Quinzi. In chiusura ha preso la parola il sindaco, Valerio Vesprini, il quale ha citato il lustro "planetario" che il torneo ha regalato negli anni alla città di Porto San Giorgio e gli apprezzamenti che sono arrivati ad ogni edizione dagli ospiti italiani e stranieri, per l’accoglienza, la vicinanza al mare della struttura e il clima in cui si è sempre svolto il torneo. Quinzi coordina da dietro le quinte.

Silvio Sebastiani