Gabbiano dimenticata: "Dalle strade ai rifiuti. Qui mancano i servizi. Fermo non ci considera"

Fanno parte del Comune di Fermo, ma risiedono praticamente in una piccola isola si territorio nella media Valtenna, che confina con i comuni di Mogliano (Macerata), Francavilla d’Ete, Massa Fermana e Montegiorgio, qui vivono una dozzina di famiglie circa 40 persone, che da mesi chiedono interventi urgenti di manutenzione e servizi essenziali che però tardano ad arrivare. A farsi portavoce delle richieste dei residenti Giorgio Berdini, che ha iniziato ad inviare le prime lettere al Comune e al sindaco di Fermo già a giugno dello scorso anno, sollecitando alcuni interventi di manutenzione e servizi che stanno creando disagi. Gli aspetti principali sono essenzialmente tre: la manutenzione delle strade: sia quelle bianche, sia quelle asfaltate che sono in condizioni disastrose; impianti di illuminazione agli incroci delle strade; ma soprattutto il servizio di raccolta dei rifiuti. "Per quanto riguarda le strade la situazione è gravissima – spiega Giorgio Berdini - il deflusso delle acque di superficie ha scavato le strade bianche, in alcuni tratti è rimasta solo la terra; le strade asfaltate sono piene di buche, si è rotta anche la transenna di un piccolo ponte, transitare su queste strade è pericoloso. Per l’illuminazione sarebbero sufficienti pochi pali, magari alimentati con pannelli fotovoltaici agli incroci per migliorare la visibilità e la sicurezza. Il problema più grave resta la raccolta dell’immondizia. Siamo in campagna per l’organico tutti si sono organizzati con il compostaggio, ma indifferenziato, carta, plastica e tutto il resto facciamo tutto in autogestione, ricorrendo ai servizi dei comuni limitrofi, cosa che non sarebbe regolare, ma che viene tollerata".

Una situazione scomoda che i residenti dopo diverse lettere scritte al Comune, non sono più disposti a sopportare. "Come cittadini di Fermo i residenti pagano regolarmente Imu, Irpef a soprattutto la Tari – continua Berdini – ma non riceviamo alcuna attenzione. Nessuno ha avuto premura di risponderci o di contattarci, basterebbero pochi bidoni dislocati nei punti strategici delle strade che noi potremmo indicare. La manutenzione delle strade è necessaria e urgente. Siamo disposti a collaborare, ma se il Comune di Fermo non ha interesse a curare la frazione di Gabbiano, si potrebbe anche ragionare per una cessione del territorio al Comune di Francavilla d’Ete, visto che in parte già usufruiamo dei suoi servizi".

Alessio Carassai