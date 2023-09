Gabriele Mancini riceve il premio ‘Adriatico. Un mare che unisce’

L’attore, scrittore e regista di opere dialettali Gabriele Mancini di Belmonte Piceno il 7 ottobre al teatro ‘Angel Dal Foco’ di Pergola,sarà insignito del premio internazionale ‘Adriatico. Un mare che unisce’ per la categoria Teatro. Si tratta di un prestigioso encomio che tocca vari temi. L’evento è organizzato dall’associazione pesarese ‘Irdi-destinazionearte’ presieduta dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, E si propone di creare una rete nazionale e internazionale di artisti e scrittori che contribuiscano, con le loro opere, a diffondere l’arte in tutte le sfaccettature. "Ricevere questo premio – commenta Mancini – mi fa molto piacere. Da anni per passione mi diletto nello scrivere, interpretare opere dialettali. Un modo per mantenere vive le nostre tradizioni, raccontare in maniera diretta e ironica la società, come era ieri come è oggi".

Nato a Ortezzano e residente a Belmonte Piceno, Gabriele Mancini, è il deus ex machina della compagnia ‘La Nuova’, nel corso degli anni ha scritto e portato in scena numerose opere, ha realizzato un film ‘I tre jorni de la merla’, oltre ad aver scritto un libro in cui si raccontano storie, si spiegano parole dialettali. In ultimo la commedia ‘Lu Vaulle’, che sta riscuotendo successo in ogni dove, raccogliendo premi praticamente a tutte le rassegne dialettali a cui ha partecipato. "Non so chi abbiamo selezionato il mio nome – conclude Mancini –. Ma sono felice soprattutto per una cosa. Spesso il mondo del teatro dialettale non viene considerato. Ma questa è un’arte di piazza che richiede tanto lavoro, passione e che richiama tanto pubblico e che merita di essere riconosciuto".

a. c.