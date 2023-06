Gal Fermano: 3,4 milioni da spendere

Un punto di riferimento per i comuni e per il territorio, a costruire economia e possibilità. Gal è l’acronimo di Gruppo di azione locale, la presidente è di nuovo Michela Borri, negli ultimi anni si è gestito qui un bilancio di circa 10 milioni di euro di fondi europei che hanno sostenuto progetti innovativi, iniziative di recupero immobili per avviare imprese agricole o del turismo. Oggi al Gal la Regione assegna appena 3 milioni e 400 mila euro di fondi Ue, la programmazione va definita da qui al 21 luglio, il Gal chiama a raccolta il territorio per non sbagliare obiettivi e spendere, tutti e bene, i pochi fondi a disposizione. Per illustrare la campagna di ascolto che parte a breve, è la Provincia ad aprire le porte, col presidente Michele Ortenzi: "Ci saranno diversi incontri di ascolto per mettere a punto i bandi e la nuova programmazione fino al 2027, sarà un’attività importante con tutti i comuni. Compete alla Regione scegliere la destinazione dei fondi, penso che ci potrà essere margine per premiare il Gal che nelle Marche ha speso sempre in maniera corretta le risorse assegnate e in questo Fermo c’è". Sottolinea la presidente Michela Borri: "Ripartiamo con la nuova programmazione. Lo stile è sempre lo stesso, il territorio viene ascoltato prima di redigere il piano. In più ci sono tre workshop con la collaborazione di esperti dell’università, Politecnica delle Marche faranno formazione ma soprattutto offriranno metodologie per pianificare con il Gal. L’obiettivo è cogliere i bisogni del territorio. Abbiamo 3,4 milioni di euro in partenza, sono molto ridotti rispetto al passato, dobbiamo essere sicuri di mandare i soldi nei posti giusti, a beneficio di tutto il territorio". Bisogna consegnare il lavoro entro il 21 luglio.

"Finora abbiamo sempre speso tutte le risorse a disposizione; dunque, la capacità di spesa c’è e il territorio risponde ai bandi del Gal". Il coordinatore dal Gal Rocco Corrado aggiunge: "Speriamo che la dotazione di partenza venga incrementata, vogliamo capitalizzare al meglio le risorse che abbiamo su tre tematiche. Il primo è l’organizzazione di uno sviluppo di servizi integrati locali, per la gestione integrata dei servizi, con il professor Temperini, docente di management, il 27 giugno alle 16 a Marina di Altidona. Il secondo tema è lo sviluppo di sistemi sociali e sanitari per il territorio, la docente sarà Bronzini scienze economiche e sociali il 3 luglio a Servigliano. L’ultimo workshop è su beni culturali, turismo e artigianato con Paolo Crimi di ingegneria civile, sistema e imprese, il 6 luglio ad Amandola". Cinque gli incontri scolto, sempre alle 18,30: il 21 giugno al teatro di Monte Vidon Corrado, il 22 giugno al piccolo teatro di Moresco, il 26 giugno a Magliano di Tenna, il 28 giugno a Montappone, il 29 giugno a Santa Vittoria in Matenano.

Angelica Malvatani