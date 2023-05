Gal Fermano, Borri chiude il mandato Ecco il bilancio

Si è svolta l’assemblea dei soci del Gal Fermano per l’approvazione del bilancio consuntivo 2022 e il rinnovo delle cariche del Cda per il triennio 2023-2026 chiamato ad eleggere il nuovo presidente nella prossima assemblea. Ad aprire l’incontro, molto partecipato, è stata la presidente uscente Michela Borri, che nella sua relazione di fine mandato ha riassunto con numeri significativi il grande lavoro svolto dal Gal Fermano in questi anni. I bandi pubblicati dal 2017 ad oggi, sono venti ed hanno permesso di finanziare 151 domande di aiuto tra pubblico e privato, su 214 pervenute. A copertura degli investimenti, oltre 10 milioni di euro sono le risorse finanziare investite nel territorio, tra dotazione iniziale, risorse aggiuntive sisma 2016, e ben due premialità ottenute dal Gal Fermano (di cui l’ultima a valere sui fondi non assegnati ad altri Gal per mancato raggiungimento degli obiettivi regionali di spesa). Dopo l’approvazione unanime del bilancio consuntivo 2022, l’assemblea dei soci si è espressa sul rinnovo del Consiglio di Amministrazione formato da 11 membri: Gianfelice Angelini, Michela Borri, Gilberto Caraceni, Nicolino Carolini, Tonino Severini per la parte pubblica e Andrea Caranfa, Aldo Del Zozzo, Massimo Maranesi, Giorgio Papiri, Nazareno Sbattella e Rosella Stortini per la parte privata. Questi i membri che nel prossimo incontro, avranno il compito di nominare il presidente che guiderà il Gal Fermano nei prossimi tre anni. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre eletto anche il Collegio dell’organo di controllo il cui nuovo presidente è Luigi Fenni coadiuvato da Lorenzo Guarnieri e Giorgia Vecchiotti.

Paola Pieragostini