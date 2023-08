Galà lirico sinfonico tra musica e voci

Lunedì (ore 21,45, ingresso libero) torna in piazza Matteotti il tradizionale ’Gran galà lirico sinfonico’.

L’appuntamento, giunto alla 19esima edizione, vedrà fare gli onori di casa il Gran concerto bandistico ’Città di Porto San Giorgio’: si esibirà insieme alle corali Shalom, NovArmonia e Polifonico. "Abbiamo ancora in mente una recente edizione in cui mille sedie non furono sufficienti per accogliere tutto il pubblico – ricorda il presidente del Gran concerto Vincenzo Cestarelli –. La bellezza del nostro viale alberato suscita emozioni, amplificate da una serata di buona musica e voci". Il Gran concerto è alla soglia dei suoi 160 anni di attività ed è riconosciuto tra le migliori formazioni musicali del nostro territorio.

"Dove siamo arrivati ora è merito del percorso intrapreso dal presidente Palmarini e dalla competenza musicale del maestro Nazareno Allevi prima e del maestro Mirco Barani in questi ultimi 20 anni",

continua Cestarelli.

Sul palco è attesa la presenza di due ospiti d’eccezione: il soprano Melissa D’Ottavi e il tenore Patrizio Saudelli. La presentazione è affidata a Giulia Scalpelli.