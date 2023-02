"Una condizione emotiva e pratica di estremo disagio, che poteva essere evitata. Ora si agisca in fretta, per non piangere altre vite". Parla Roberto Galanti, coordinatore nazionale Prima Tras e segretario generale Pmia Autotrasporto Unilavoro, in riferimento agli incidenti mortali accaduti negli ultimi giorni all’interno del tunnel in A 14 all’altezza di Grottammare. "Sono anni che insieme ai colleghi, a nome della categoria, chiediamo di risolvere le criticità legate al generale disservizio creato dalla gestione dell’autostrada – spiega – anni in cui gridiamo le condizioni di estremo pericolo e disagio causati dai cantieri con restringimenti di carreggiata a doppio senso di marcia, e quindi file, rallentamenti e incidenti. Un grido non sinonimo di lamento – prosegue – ma di disponibilità delle competenze di Prima Tras Pmia Autotrasporto Unilavoro nella proposta di soluzioni volte al ripristino di condizioni civili di percorribilità". Difficile ricordare tutti gli interventi che Galanti ha formalizzato ai rappresentati di governo per trovare soluzioni alle criticità dell’autotrasporto in A 14 e suscitare attenzione nell’opinione pubblica. "Non entriamo nelle dinamiche degli incidenti – prosegue – che oggi più che mai meritano silenzio e rispetto. Ma non si può tacere di fronte alle morti annunciate. Da anni elemosiniamo confronti istituzionali a garanzia della categoria di autotrasportatori costretti a condizioni di disagio estremo soprattutto nel tratto Ascolano e Fermano dell’A14 dove troppo spesso negli incidenti, restano coinvolti proprio i camionisti. La galleria di Grottammare, in modo particolare, è troppo stretta per essere resa percorribile per così troppo tempo, a doppia corsia. Come si può non comprendere il pericolo e non adoperarsi per risolvere il problema?". Prima Tras Pmia Autotrasporto Unilavoro ribadisce un’azione repentina per non piangere altre vite sotto quel maledetto tunnel. "Chi è autorizzato alla gestione di questo cantiere – prosegue – si adoperi per la chiusura di quel tratto interessato ai lavori. Concentri tempo e uomini per terminare l’opera in minor tempo possibile e solo dopo si riapra al transito. E’ ora di finirla con i disservizi a pagamento sono già stati fatti troppi danni morali ed economici sia agli autotrasportatori che alla società. Il tempo delle risposte non date e giustificate con colpe scaricate sulla burocrazia, è finito".

Paola Pieragostini