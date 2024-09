Galimberti incanta 600 persone

"L’uomo deve trascendere la sua natura, dobbiamo creare un sistema bio centrico". Così il filosofo Umberto Galimberti per l’ultimo appuntamento di ‘Non a voce sola’, al Teatro Romano di Falerone, (per pioggia spostata in palestra, con oltre 600 ospiti. "Stiamo vivendo un’ epoca che vive senza avere un orizzonte di senso – ha esordito Galimberti –. L’uomo con i greci era un essere mortale con le sue declinazioni; con il cristianesimo è divenuto immortale ed è cambiato l’approccio avendo il ruolo di dominare sugli animali e le cose si è innescata una società antropocentrica. Il Nazismo ha innescato un processo in cui il pensiero lucido è orientato al male. Se vogliamo cambiare le cose l’uomo deve trascendere la sua natura, deve maturare l’etica orientata ad una società di fratellanza cosmopolita che dica alla tecnica cosa deve fare, mettendo al centro un sistema bio centrico che rispetti il nostro pianeta e i tutti i suoi abitanti".

Alessio Carassai