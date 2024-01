Gallucci e Fratalocchi guidano la nazionale

Il territorio fermano è il distretto calzaturiero d’Italia, ma anche la patria del tiro alla fune e tanti ragazzi fermani difenderanno l’onore sportivo della patria ai Mondiali di questa antica disciplina. Il 90% della Nazionale maschile che sta per essere protagonista in Svezia sarà composta infatti da membri della Polisportiva Bellatores di Monte Urano. Vi faranno parte Alex Petrini, Devis Pennesi, Alessandro Quinzi, Rossano Biondi, Giacomo Michelangeli e Andrea Pasquini. I perni del gruppo. Un gran risultato, impreziosito oltretutto dal fatto che i selezionatori sono proprio i due allenatori della Bellatores, Marco Gallucci e Giacomo Fratalocchi. I Mondiali prenderanno il via ad Helsingborg il 6 febbraio per terminare il 12, l’Italia gareggerà nelle categorie (ogni squadra ha 8 elementi) 680kg, 640kg e nella 580kg mista. In attesa di partire gli atleti si stanno preparando nella palestra della Asd Artistica Monturanese e abbiamo parlato con i due tecnici. "Per noi è una prima volta – spiegano Gallucci e Fratalocchi, entrambi residenti nella zona di Tirassegno- e siamo ovviamente felici, nonché emozionati. Questa decisione della FIGeST ci ha colti di sorpresa perché non siamo i più esperti, anzi credo che siamo il duo più giovane di sempre per l’Italia e forse in Europa".

Perché hanno scelto voi?

"Credo perché ci conosciamo da tempo, siamo l’unico caso di club guidato da un tandem e da anni lavoriamo insieme con buoni risultati. Abbiamo un passato diverso perché Gallucci viene da Scienze Motorie, mentre Fratalocchi è stato un ex tiratore, quindi cerchiamo di abbinare teoria e pratica. Abbiamo anche ideato una tecnica sulla corda tutta nostra".

Nel tiro alla fune vince il più forte?

"Non è esattamente così, basta essere di media corporatura ma poi serve soprattutto forza mentale".

L’allenamento in cosa consiste?

"Non ci si concentra su gambe e braccia come si potrebbe pensare, semmai più sull’addome. E sulla resistenza mentale, perché se cede un giocatore la squadra perde".

L’Italia non ha mai vinto una medaglia iridata, è un obiettivo o utopia?

"Magari, sarebbe un sogno ma la vedo dura".

Questa disciplina è antica, ma ha un futuro?

"Sì perché c’è più movimento di quello che si pensa. Il tiro al canapo, che precede la Cavalcata e il Palio dell’Assunta avvicina tanti ragazzini. Considera che nel campionato nazionale di tiro alla fune vi sono 15 società e solo Fermo ne ha tre!".

Andrea Scoppa