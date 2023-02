Gallucci: "E’ una gara goliardica tra quartieri Peccato il forfait di Stadio, Tenna e Scala Santa"

Dopo due anni di stop per via del Covid, quest’anno a Monte Urano si ritorna in piazza per lo storico Carnevale. Si ricomincia con la paura di non essere come prima, ma sempre con lo stesso entusiasmo delle scorse edizioni e con il grande dispiacere di non avere tra i partecipanti tre quartieri come Stadio, Tenna e Scala Santa. È quanto ci ha detto la presidente della Pro loco, Lucia Gallucci, quando l’abbiamo incontrata per intervistarla. Ci ha poi rivelato altri interessanti particolari sulla manifestazione. "La caratteristica del Carnevale Monturanese è tanto divertimento, tanta collaborazione – ha sottolineato la Gallucci –. Viviamo questa come una gara goliardica tra quartieri". Chiunque abbia un hobby che può tornare utile nella realizzazione di carri e maschere, come falegnameria, saldatura o taglio e cucito, e vuol condividere con gli altri la propria creatività, viene invitato ad unirsi alla grande famiglia del Carnevale. Le abbiamo chiesto quando iniziano i preparativi e ci ha spiegato che si incomincia ad organizzare l’evento a fine dicembre: tra materiali di recupero come la cartapesta, il polistirolo, il ferro e la vernice, nascono i carri dei diversi quartieri, a cui si lavora ininterrottamente soprattutto la sera. Tutti i partecipanti si sfidano per ottenere il Cappello di Re Carnevale, attribuito dalla giuria in base alla coreografia, al carro, alle movenze e ai vestiti. "Il Carnevale di Monte Urano ha una storia molto lunga – ha aggiunto con orgoglio la Gallucci – che ha visto i quartieri coinvolti dal 1986 con sfilate e carri sempre più grandi". Questi vengono oggi costruiti in un luogo comune in cui si lavora tutti insieme, come una squadra. Il motto dei partecipanti è: ‘Testa bassa lavorare, testa alta lavorare’. Negli anni la manifestazione ha raccolto molti consensi e sono arrivati ad essere in tanti a crederci grazie al passaparola tra vicini di casa o amici.