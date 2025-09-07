Gamba incastrata nel trattore, anziano ricoverato a Torrette

Stava lavorando nel campo agricolo di sua proprietà con il trattore a cingoli, quando per cause in corso di accertamento è rimasto incastrato con una gamba nel mezzo in movimento. Questa la disavventura che ha visto protagonista un uomo di 78 anni elitrasportato all’ospedale Torrette di Ancona, per i traumi riportati nell’incidente avvenuto ieri mattina in prossimità di via del Mulino, nella zona periferica di Montottone su territorio di confine con Grottazzolina. Erano le 11 circa quando è stata lanciata la richiesta di aiuto al 118 per il soccorso del conducente del mezzo. Alla guida del trattore a cingoli, era il 78enne, che stava lavorando nel campo agricolo, situato a poca distanza dalla casa di residenza di famiglia. Da una sommaria ricostruzione della dinamica dei fatti sembrerebbe che l’uomo stesse salendo sul trattore per poi scivolare cadendo addosso al mezzo che si sarebbe sfrenato. Da qui, la gamba rimasta incastrata e l’immediata richiesta di aiuto. L’allarme lanciato ai soccorsi, ha visto giungere sul posto il personale medico e sanitario del 118 e della Croce Arcobaleno di Petritoli, unitamente ai vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo ed ai carabinieri. Dopo essere stato liberato dalla posizione di blocco in cui era finito, l’uomo è stato preso in cura dal personale medico che ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso da Torrette. Il 78enne, durante il tempo delle prime cure prestate sul posto, non ha mai perso coscienza seppur lamentasse forti dolori alla gamba. Il ferito è stato stabilizzato e caricato in eliambulanza (atterrata a poca distanza del luogo dell’accaduto) per il trasferimento all’ospedale regionale dove è stato ricoverato per essere sottoposto a tutti gli accertamenti medici che il caso ha richiesto e richiede. Ogni fase delle operazioni di soccorso, è stata seguita con premura anche dal sindaco Gianni Carelli, giunto sul posto richiamato dall’arrivo dei numerosi mezzi di soccorso in sirena.

(Foto Zeppilli)Paola Pieragostini