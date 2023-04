Game start: partita aperta genitori-figli

In inglese si chiama gaming ma si tratta dei videogiochi che adolescenti e non solo amano tanto e su cui passano ore della giornata. Da intrattenimento i videogiochi oggi giocano un ruolo essenziale anche nell’educazione e nel rapporto fra genitori e figli. Per questo gli Assessorati ai Servizi Sociali e alle Politiche Giovanili del Comune di Fermo, in collaborazione con l’Ambito XIX, i tre ISC e la Cooperativa il Faro hanno promosso un programma, da titolo Game start – partita aperta genitorifigli di tre incontri che a partire dal 26 aprile potranno essere un valido supporto per capire e informarsi su questo tema. Tre le sessioni, la prima delle quali dedicata ai genitori, la seconda ai ragazzi e la terza che vedrà protagonisti figli e famiglie in un torneo a squadre. Nel primo appuntamento del 26 aprile alle ore 18.00 al Polo Scolastico Betti-Fracassetti di via Salvo D’Acquisto è in programma l’incontro con il professor Emanuele Frontoni, docente di informatica all’Università di Macerata e con il dottor Giuseppe Lavenia, presidente nazionale associazione sulle dipendenze tecnologiche su potenzialità e fattori di rischio del gaming, il 3 maggio alle 17.00 all’Isc Da Vinci Ungaretti l’incontro con Frontoni su videogiochi e istruzioni per l’uso, al quale parteciperà anche a sorpresa uno streamer professionista. Il 12 maggio chiusura in bellezza alle ore 18.00 al Centro Territoriale di Campiglione in via Ulpiani con un torneo a squadre a coppie genitorifigli con premi finali. Un programma, spiegano gli assessori Scarfini e Giampieri, che vuole offrire gli strumenti affinché si adotti da ambo le parti il giusto approccio, costruttivo, propositivo. Info: 0734. 284303 - 329. 4870502