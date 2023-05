Gara ciclistica saltata Ribichini: chi ora critica poteva muoversi

Tanto si è parlato in merito alla mancata gara ciclistica a Monte Urano in occasione dei recenti festeggiamenti per San Michele Arcangelo sia in paese che a livello istituzionale. Chi ha voluto dire la sua è Nello Ribichini, 86 anni, una vita per il ciclismo con tanto di organizzazione eventi ma anche conosciuto a livello nazionale per aver partecipazione a tutte le edizioni de l’Eroica, evento ciclistico con un percorso che si snoda lungo le colline senesi con biciclette e attrezzature d’altri tempi che si svolge annualmente a Gaiole in Chianti. Da sempre attivo e protagonista quando si tratta della sua grandissima passione, il ciclismo. "Con un gruppo di amici – spiega – abbiamo portato nel 1988 la tv con l’arrivo di tappa della Tirreno Adriatico a Monte Urano, poi anche altre cinque arrivi e due partenze con il mio amico e organizzatore Franco Mealli senza dimenticare una tappa del giro delle regioni dilettanti e una partenza di tappa del Giro D’Italia Dilettanti. Insomma penso di saperne qualcosa di come si organizza una corsa ciclistica. Ai tanti criticoni che ho sentito in merito al mancato evento ciclistico tradizionalmente legato alla festa di San Michele Arcangelo, vorrei dire che prima di criticare il Comune e il comitato festeggiamenti bisogna fare. Perchè non si sono fatti avanti in prima persona per far proseguire la storica società monturanese ad esempio? Lo scorso anno, e concludo, se la corsa si è potuta svolgere nonostante la scomparsa del mio grande amico Blandino Trocchianesi, tra mille difficoltà è stato solo grazie all’iniziativa del nipote Andrea, proprio per onorare la memoria del suo grande nonno. Parlare stando seduti dietro una scrivania o davanti al tavolino di un bar, è molto semplice, ben differente è alzarsi e provarci in prima persona. Parla una persona che, con la sua maglia e la sua bici storica, ha portato il nome di Monte Urano in giro per mezzo mondo, sempre a testa altissima e con grandissima gioia. Chiudo con una frase del grande Totò ‘Signori si nasce e io lo nacqui’".

Roberto Cruciani