Gara di appalto per la nuova scuola

All’inizio di febbraio il Commissario per la ricostruzione Guido Castelli aveva annunciato il finanziamento di 6,9 milioni di euro per la realizzazione della nuova scuola elementare e dell’infanzia di Piane di Falerone. Opera che andava a completare la realizzazione del nuovo polo scolastico sito in via Spineto di Piane, dove è già operativa da qualche anno la scuola media ‘Don Bosco’ con annessi laboratori, biblioteca e palestra. La buona notizia che il decreto del finanziamento è arrivato il 28 febbraio e proprio in questi giorni l’Amministrazione di Falerone sta provvedendo per completare le procedure per il bando di gara. "C’è voluto del tempo – spiega il sindaco Armando Altini – anche perché il progetto della nuova scuola elementare è stato sottoposto per ben tre volte alla revisione dei prezzari per l’acquisto delle materie prime e questo ha fatto dilatare i tempi, ma finalmente siamo arrivato alla finanziamento definitivo di 6,9 milioni di euro. Tramite decreto la cifra è stata messa a disposizione del Comune e proprio in questi giorni stiamo provvedendo alla pratiche per la gara di appalto che sarà effettuata dalla Sua (Stazione unica appaltante) della Provincia di Fermo".

Questo nuovo intervento consentirà di realizzare gli edifici che ospiteranno: elementari, infanzia, mensa, uffici. Con una superficie che raggiunge i 1.790 metri quadrati, divisi equamente tra elementare e infanzia, la struttura sarà collegata appunto con il resto del polo per creare edificio interconnesso, tutto sviluppato a al piano terra e supportato da un’area verde. E’ lo stesso sindaco con una certa soddisfazione a indicare una sorta di crono programma dei lavori.

"Se non ci saranno ulteriori complicazioni, visto che la burocrazia nel nostro Paese ha sempre tempi lunghi – continua Altini – contiamo di poter completare le procedure di appalto dei lavori per l’inizio di maggio di quest’anno, questo significherebbe pensare di consegnare i lavori e aprire il cantiere entro settembre 2024. Ovviamente questo non andrà ad influenzare le attività della scuola media. Il completamento del polo scolastico rappresenta il completamento di un percorso iniziato dopo il sisma del 2016; che permetterà ai nostri bambini di fruire di una scuola nuova, bella, funzionale e soprattutto sicura. Inoltre offrirà anche una qualificazione urbanistica a tutta l’area. Ho avuto modo di visionare il progetti e posso assicurare che il risultato finale è molto piacevole".

Alessio Carassai