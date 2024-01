Gara di robotica per 200 studenti. La Lego League fa tappa all’Ipsia Ricci

Una gara per costruire un robot, per far capire che il gioco dei Lego è in realtà uno strumento raffinato di apprendimento. Si terrà il 27 gennaio a Fermo, per il secondo anno, la qualificazione Regionale del concorso Internazionale di Scienza e Robotica First Lego League Italia Challenge - Masterpiece. Il concorso, avviato negli USA nei primi anni del 2000, a seguito di un accordo tra Lego e National Instruments, che ha fornito il linguaggio di programmazione a blocchi, molto diffuso nell’ambito dell’automazione industriale, si svolge in oltre 100 paesi al mondo. L’organizzazione a livello nazionale è coordinata dalla Fondazione Museo Civico di Rovereto, mentre a livello internazionale dalla organizzazione no-profit americana F.I.R.S.T. Ieri la presentazione all’Ipsia Ricci che ha sempre partecipato e che ha portato la competizione in città, grazie all’impegno del docente Roberto Spaccapaniccia, il concorso è finalizzato al miglioramento degli apprendimenti nelle discipline Steam (scienze tecnologiche ingegneristiche, artistiche e matematiche), e prevede la competizione sulla risoluzione di missioni in un tempo di gara stabilito, utilizzando un robot autonomo Lego assemblato e programmato dagli allievi stessi, su un tavolo di gara regolamentato. Un impegno per far lavorare insieme i ragazzi, per costruire qualcosa di innovativo, per far capire che le discipline scientifiche sono alla portata di tutti. Al concorso partecipano anche molte ragazze, il 37 per cento del totale è di sesso femminile.

Oltre alla gara di robotica gli allievi partecipanti devono sviluppare delle idee innovative per la risoluzione di problematiche reali, quest’anno legate al tema dell’arte. Rispetto allo scorso anno le squadre sono raddoppiate: parteciperanno alla qualificazione regionale 21 squadre scolastiche, un record assoluto, formate da alunni di età tra gli 11 e i 16 anni provenienti da vari istituti di scuole secondarie di primo e secondo grado, per un totale di 200 alunni e almeno 40 docenti coinvolti in qualità di coach dei vari team, oltre ai docenti dei consigli di classe coinvolti, impegnati sulla preparazione degli alunni sulle tematiche interdisciplinari oggetto del concorso. Di Fermo, oltre alle squadre dell’Ipsia O.Ricci, saranno presenti l’Itt Montani, l’Itet Carducci-Galilei, l’Isc di Monterubbiano con le sedi distaccate di Pedaso e Campofilone; poi l’Itt Volterra -Elia di Ancona, il Liceo Savoia-Benincasa e il Liceo Galilei di Ancona, l’Ipsia Podesti di Ancona, l’Itt Meucci-Lang di Castelfidardo, l’Istituto Pinocchio-Montesicuro di Ancona, l’Istituto Giacomelli di Senigallia, l’Istituto d’Istruzione Superiore Corridoni-Campana di Osimo, l’Istituto comprensivo Gambettola e per finire una squadra extrascolastica di Pescara.

Angelica Malvatani