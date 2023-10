Gara Super per la Liberi nel Vento a Porto San Giorgio: Podio per Mariani, Luna e Di Biagio

Giancarlo Mariani, Luna e Giovanni Di Biagio sul podio del Campionato Italiano delle Classi Olimpiche, organizzato dal Consorzio Vela Ancona. Entusiasmante trasferta anconetana per la Liberi nel Vento che ha partecipato con nove atleti, tre nella classe velica 2.4mR e 6 nella Hansa 303 doppio. Condizioni meteo bellissime hanno permesso, dal giovedi alla domenica, lo svolgimento di tutte e dieci le prove in programma. Grande risultato di Giancarlo Mariani che, nella classifica finale della classe velica 2.4mR, si piazza al secondo posto davanti al pluri campioni, tra cui Stefano Garganico atleta della nazionale svizzera. Soddisfazioni anche nella classe velica Hansa 303 con l’equipaggio di Ita 3125, Luna e Giovanni Di Biagio, che si sono classificati terzi in classifica generale e secondi nella classifica Para Sailing degli equipaggi con almeno un atleta con disabilità. Bravissime pure Sophia e Pakeeza, al debutto in una competizione velica, atlete ospiti della Comunità Educativa Villa Murri. Dopo Ancona sarà la volta di Trieste con gli atleti della classe 2.4mR Giancarlo Mariani e Giorgio Curzi invitati alla Barcolana e il 15 ottobre a Porto San Giorgio per la regata di chiusura del Campionato 2023 Liberi nel Vento Trofeo Sollini Accessori Calzature – Sollini Unip Lda.