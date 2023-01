Gare tra motorini a Salvano I residenti: "Rumore e pericolo"

Ci si dà appuntamento alle ore più disparate, di mattino, il primo pomeriggio, la sera. D’estate anche più volte al giorno e in tanti. Il filo conduttore è una moto o un motorino, rigorosamente col motore truccato, dunque più rumoroso e veloce, uno dei partecipanti deve avere un cellulare di ultima generazione e il gioco è fatto. Si vivono così le gare su due ruote, nella zona di Salvano, in particolare in via Sacco e Vanzetti, proprio accanto ad un parco giochi e ad un parcheggio, di fronte a diverse abitazioni. E sono proprio i residenti, esasperati, a denunciare una situazione ormai molto pesante: "Quando arriva la bella stagione – raccontano le famiglie che vivono in zona – si ritrovano anche in sette o otto moto, aspettano che uno accenda il registratore e partono, velocissimi. A volte chi filma si siede dietro, di schiena, e immaginiamo che siano poi storie che finiscono su internet, sui social". Le chiamate alle forze dell’ordine sono continue ma è difficilissimo cogliere sul fatto i ‘corridori’: "Siamo veramente esasperati, per prima cosa per il rumore infernale, visto che i motorini truccati fanno una confusione estrema. E poi per la mancanza di sicurezza, speriamo davvero che non ci scappi qualche incidente serio. Qui i bambini passano per andare a giocare, ci sono le scuole, ci sono diverse vie laterali che si immettono sulla strada". I residenti hanno anche qualche proposta ma non sanno più a chi appellarsi: "In questo momento la via ha due dossi rallentatori ma sono all’inizio e alla fine della strada dunque sono del tutto irrilevanti per chi cerca il rettilineo per lanciare a tutta velocità le moto. Forse si potrebbe studiare un diverso posizionamento dei dossi, per rendere più difficili le corse, per creare alle moto qualche difficoltà".

a. m.