Gasparri: "Battilà, è lui l’alternativa"

Il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri ha fatto tappa a Porto Sant’Elpidio per sostenere la candidatura a sindaco di Gian Vittorio Battilà. In un Gigli affollato per l’occasione, il senatore ha mostrato tutta la sua vicinanza al candidato di Laboratorio Civico, affiancato da molte liste tra cui quella di Forza Italia "Battilà ha una realtà civica attorno a sé – spiega Gasparri – ma la presenza politica di Forza Italia dà una connotazione ben chiara: siamo l’alternativa moderata alla sinistra". Decoro urbano, gestione del territorio e sicurezza sono tre dei punti centrali a cui il senatore ha fatto riferimento parlando del programma elettorale "sono fondamentali – afferma – perché se il sindaco non può intervenire direttamente su di essi, ha il dovere di farlo in maniera indiretta appellandosi agli enti e alle istituzioni necessarie. Serve farsi valere, soprattutto per tutelare imprese, commercio, turismo, mondo balneare e sono sicuro che Battilà sarà in grado di battersi e portare avanti le sue idee". Non poteva mancare un riferimento alla separazione della destra, in questo primo turno, su cui Gasparri ha risposto in maniera decisa: "Siamo sempre favorevoli alla coesione del centrodestra, ma siamo convinti che le indicazioni che partono da Forza Italia siano le più utili e sagge sotto il profilo della cultura di governo, dunque confidiamo sulla convergenza degli elettori verso le nostre proposte. Rispetto la scelta dei dirigenti di stare con Battilà e le sue liste civiche".Battilà è stato l’unico tra i candidati ad aver firmato, con il comitato regionale trasparenza e anticorruzione, il patto per la trasparenza, la partecipazione democratica e il contrasto alla corruzione.

Nadir Tomassetti