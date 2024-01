Gastroenterologia al Murri. Il reparto rimesso a nuovo

Per curare le malattie bisogna prendersi cura delle persone. Parola di Patch Adams, il medico clown: la frase sta appesa alla parete del nuovo reparto di gastroenterologia del Murri, spazi adeguati, dedicati, con 14 posti letto al posto dei 12 posti che il reparto ha avuto a disposizione ma condividendo stanze, bagni e servizi con neurologia e nefrologia. Oggi i pazienti del professor Giampiero Macarri e del suo staff possono contare su un’accoglienza dedicata, un nuovo tassello che porta verso l’ospedale che verrà, assicura il direttore dell’Azienda sanitaria di Fermo, Roberto Grinta: "L’aumento dei posti letto è quello previsto per il nuovo ospedale e dunque ci proiettiamo già in quella direzione". Lo dice subito la presidente dell’ordine dei medici, Anna Maria Calcagni, insieme con il rappresentante dei medici di medicina generale Paolo Misericordia: "Ogni momento bello va condiviso, in un tempo non certo facile per i medici e nemmeno per i pazienti". La direttrice medica di presidio, Elisa Draghi, ricorda le certificazioni di qualità che il reparto di gastroenterologia del Murri ha ottenuto, per l’endoscopia e per il percorso delle malattie infiammatorie intestinali: "Qui accogliamo i pazienti con l’età media più bassa di tutti i reparti e meritano un’accoglienza importante".

Al centro di tutto c’è il rispetto dei bisogni della persona, lo ribadisce il direttore delle professioni sanitarie Renato Rocchi con la gastroenterologa Simona Piergallini che coordina gli ambulatori delle malattie croniche intestinali e organizza tre sedute ambulatoriali a settimana oltre alla degenza di pazienti giovani che avevano bisogno di spazi dedicati. Ma le novità non finiscono qui, è lo stesso Macarri a spiegarle: "Le certificazioni ottenute vanno periodicamente confermate e l’asticella è sempre più alta. Curiamo molto l’umanizzazione e l’accoglienza dei malati, persino l’angolo del tè e del biscotto dopo l’esame è un segnale che vogliamo dare". "La prima delle nuove sfide è in programma dal 22 febbraio, si parte con una nuova procedura endoscopica, l’endoscopia bariatrica, per i pazienti obesi che non riescono a fare la dieta o hanno complicanze e hanno necessità di dimagrire. Questo è il primo centro delle Marche".

Angelica Malvatani