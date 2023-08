Gastroenterologia premiata

La Uoc Gastroenterologia di Fermo ottiene la certificazione internazionale Kiwa, per il Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pida) del paziente affetto da patologie croniche intestinali. E’ la prima volta in Italia: il reparto fermano è all’avanguardia a livello italiano ed internazionale. "La certificazione Kiwa – commenta Gentili – è rilasciata per quei servizi che sostengono e garantiscono sicurezza, efficienza, sostenibilità e performance sia per i professionisti che per la strumentazione ed i servizi garantiti. Sostanzialmente il nostro reparto ha i requisiti conformi a leggi, normative, standard internazionali per rispondere alle richieste sempre più precise di una società in continua evoluzione poiché tale sistema di accreditamento supporta le aziende sanitarie nella crescita in campo nazionale e internazionale, e nell’innovazione". Le Malattie infiammatorie croniche intestinali (Mici), come il Morbo di Crohn , la colite ulcerosa e la colite Indeterminata, sono patologie croniche che interessano l’intestino ad elevata incidenza nella popolazione e soprattutto sono diffuse tra i giovani. Negli ultimi 30 anni la prevalenza globale è aumentata dell’85: attualmente non ci sono ancora terapie capaci di portare il paziente ad una guarigione, ma solo cure finalizzate alla loro remissione. Il Reparto di Macarri ha una unità operativa semplice dedicata alla predisposizione di Piani terapeutici individualizzati e la gestione delle terapie e dei follow up, di cui è responsabile la dottoressa Simona Piergallini, che vede al suo interno uno staff di professionisti gastroenterologi, endoscopisti, infermieri, radiologi, anatomopatologi, chirurghi e reumatologi e lavora in sinergia con il territorio, collaborando con l’associazione Amici Italia che riunisce adulti e bambini affetti da queste patologie di cui Valentina Ferracuti è presidente. "L’Uoc di Gastroenterologia dell’Ospedale Murri – spiega Macarri – si è adoperata dal 2011 alla costruzione di percorsi assistenziali integrati tra le discipline visto il crescente numero di pazienti. Si è costituita cosi una ’Ibd unit’ formata da più specialisti, ormai consolidata".