Gastronomia e tradizioni. Tipicità conquista anche il Giappone

Italia e Giappone sempre più connessi, nel segno del buon cibo e della voglia di lavorare insieme su progetti comuni e condivisi! In questa frase si può riassumere il significato della missione appena conclusa da Tipicità nel Paese del Sol Levante. Cinque giorni di attività ed incontri tra Tokyo, Osaka, Kyoto ed Hiroshima per la corposa delegazione capitanata dal board di Tipicità e composta da Regione Marche, imprenditori, accademici e rappresentanti di istituti scolastici, nonché da giornalisti Rai e Mediaset. Promossa insieme al Comune di Fermo, l’iniziativa lancia la volata verso Tipicità Festival 2025 programmata a Fermo dal 7 al 9 marzo, ed è stata sviluppata nell’ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo.

Dopo un workshop introduttivo a Tokyo, presso la Camera di Commercio italiana in Giappone, la delegazione è stata ospite dell’Ambasciata d’Italia per presentare a giornalisti ed operatori professionali la Marche Experience. Poi il ristorante italiano “Peperosso” ha ospitato una degustazione di specialità marchigiane realizzata in collaborazione con Food Brand Marche. Momento clou della trasferta, una serata di gala ad Osaka, sede della prossima Esposizione universale. Grazie alla collaborazione sviluppata con il Consolato Generale d’Italia ad Osaka, dopo aver condotto un’interessante master class sul “brodetto” riservata a chef locali, Gianmarco di Girolami e Davide Marchionni dell’Accademia di Tipicità hanno presentato agli ospiti intervenuti un apprezzatissimo menù ’Dieta Mediterranea e Cucina delle radici: salute e tradizione’. Sempre ad Osaka, la delegazione ha incontrato anche Kumiko Muraji, premiata nell’ultima edizione di Tipicità Festival come ambasciatrice del gusto e della cucina marchigiana poiché nell’Osteria “La Cicerchia”, della quale è titolare, propone menù marchigiani. A Kyoto la delegazione è stata ospite del campus dell’Università Ritsumeikan, dove è stato presentato l’accordo di collaborazione che lega l’Ateno giapponese all’Università di Camerino per lo scambio di docenti e studenti nell’ambito delle scienze del cibo. Ad Hiroshima, invece, la delegazione è stata ospite della Mazda per visitare il museo della casa costruttrice nipponica, che è partner di Tipicità Festival e detentrice di una filosofia produttiva molto in linea con i valori umanistici che Tipicità esprime. Ora, il prossimo appuntamento è a Fermo per la 33esima edizione di Tipicità Festival.