Gatto sparisce, residenti preoccupati

Sono preoccupati i residenti di via 5 Giornate, nel quartiere San Filippo, che, negli ultimi giorni, stanno constatando che alcuni gatti stanno misteriosamente scomparendo. Uno degli ultimi casi, riguarda un gatto che "da un anno stava circolando nel giardino del condominio. Non si era mai allontanato. Gli davamo da mangiare, lo abbiamo sterilizzato, tenuto in casa e curato a spese nostre quando ha avuto problemi – racconta una famiglia – dopodiché lo abbiamo riportato in giardino dove c’era chi continuava ad accudirlo. Dal tardo pomeriggio di mercoledì non l’abbiamo trovato più. E’ sparito. Abbiamo cercato presso i vicini, invitato chiunque lo vedesse a segnalarcelo, ma niente. Non l’abbiamo più trovato". Un episodio che fa il paio con un altro caso di gatto sparito avvenuto qualche tempo fa, e con un ulteriore gatto scomparso da diversi giorni per il quale stanno circolando avvisi per ritrovarlo.