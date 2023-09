Gazzella alle finali del Cantagiro

E’ un periodo proficuo per l’elpidiense Giuseppina Gazzella che domani e sabato, sarà a Fiuggi per le finali nazionali del Cantagiro in rappresentanza delle Marche, avendo vinto la finale regionale a Offida. Alle fasi regionali ha partecipato cimentandosi nell’esecuzione di ‘Almeno tu nell’universo’ di Mia Martini, mentre a Fiuggi parteciperà con un brano inedito incentrato sul tema della maternità. Gazzella alterna la musica, che resta il suo primo e assoluto amore, al teatro, alla scrittura. E’ approdata nello studio di Tania Lighea Montelpare, arrivando anche a far parte dello staff di insegnanti della Voice Perfromance Academy. Ad oggi, collabora con Roberto Maccaroni, cantautore e chitarrista di Fabrizio Moro, sia in duo acustico, sia con la SuperMarket band, insieme a Niki Romagnoli, Matteo Falone, Daniela Poli e Leo Falduto. Da maggio 2023 è presidente dell’associazione +Artisti aps.