Gemellaggio con Gravina

Porto San Giorgio e Gravina in Puglia unite in un programma di azioni congiunte per la valorizzazione e la promozione della manifestazione che li accomuna: la Fiera di San Giorgio. La Giunta del sindaco Vesprini ha approvato lo schema di protocollo d’intesa destinato ad essere sottoscritto dai rappresentanti dei due Comuni. Entrambe le amministrazioni intendono attivare “una sinergia volta a creare progetti e offerte turistiche, con il coinvolgimento delle rispettive pro loco, associazioni, fondazioni nonché nuclei di guide autorizzate: "Il protocollo che andremo a sottoscrivere è finalizzato a valorizzare l’evento della Fiera di San Giorgio, a proporre ai visitatori un’offerta turistico-commerciale a 360 gradi che riesca ad attrarre un target proveniente anche da fuori regione e a sviluppare metodi e strumenti di collaborazione per la promozione del territorio – spiega l’assessore al Turismo Giampiero Marcattili –. Gravina in Puglia tiene da oltre 700 anni una fiera che attira decine di migliaia di visitatori: abbiamo inteso metterla in relazione con la nostra. Oltretutto ospitiamo da decenni anche alcuni turisti provenienti dalla Puglia. Entro aprile firmeremo l’accordo".