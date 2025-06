Gemellaggio con Nymburk tra musica classica e ballo

Il teatro comunale ha ospitato un concerto della Scuola delle Arti di Libcice (Praga) e dell’Orchestra di chitarre delle Marche arche Or.chi.de.ma. Lo spettacolo è stato il frutto del gemellaggio che oramai da 3 anni è in atto tra la scuola Ceca e il Festival internazionale della chitarra. Sul palco si sono esibiti, oltre all’orchestra di chitarre delle Marche diretta dal maestro Silvio Catalini, diversi ensemble strumentali dal classico al contemporaneo, accompagnati dai passi di danza dei giovani studenti praghese. Momento culmine è stata l’esibizione dell’orchestra "internazionale" di chitarre gemellata tra i due paesi, più di 20 elementi in totale, che ha eseguito musiche di Bach e Grieg. La prof della Scuola delle Arti Libcice Katerina Judova e il direttore artistico del Festival di chitarra Roberto Tascini, hanno ringraziato l’amministrazione comunale per il sostegno all’iniziativa. Poi nella chiesa Gesù Redentore, si è tenuto il secondo spettacolo dell’orchestra da camera diretta da Jiri Zelenka e dalla orchestra di flauti del maestro Marie Hrachovcova. L’unione tra le realtà di chitarra, ballo e musica classica è nato grazie al gemellaggio ultradecennale con Nymburk.