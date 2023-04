Gemellaggio Erasmus con la scuola Perlasca: alunni tedeschi in paese

La cultura dell’incontro e confronto, è concreta a Montottone, dove per il secondo anno consecutivo, gli studenti tedeschi della città di Kohren Sahlis, sono stati accolti dagli studenti coetanei della scuola ‘Perlasca’ e ospitati dalle famiglie montottonesi per una settimana. Lo scambio culturale tra nuove generazioni si svolge nell’ambito del progetto Erasmus ed è legato al gemellaggio tra Montottone e Kohren Sahlis stretto nel 1998. Anni in cui le due comunità hanno costruito veri rapporti di amicizia, che stanno passando di generazione in generazione, rafforzati dalla collaborazione tra amministrazioni comunali e istituti scolastici. Dieci sono gli studenti tedeschi di 13 e 14 anni giunti a Montottone nel giorno di Pasqua, per ripartire domani, accompagnati da Franziska Mascheck onorevole parlamentare italo tedesco di Bundestag e dall’organizzatore Marc Mascheck. La delegazione tedesca è stata accolta dal sindaco Giovanni Carelli e dagli studenti coetanei locali che, nel rispetto dello scambio culturale, raggiungeranno gli amici gemellati nella loro città, dal 17 al 24 settembre. Settimana di aggregazione, conoscenza della lingua ma anche impegno per il gruppo Erasmus italo tedesco, che ha lavorato alla messa in scena di uno spettacolo teatrale tenutosi ieri sera, in doppia lingua, dopo averne curato anche scenografia e costumi. "A nome mio, dell’amministrazione comunale e della comunità – dice il sindaco Carelli – esprimo piena soddisfazione per i frutti di questo gemellaggio iniziato 25 anni fa, consolidando rapporti di amicizia che si stanno tramandando alle nuove generazioni. Credo nella promozione della cultura dell’integrazione e dell’incontro, custodita nel vero significato del gemellaggio, a beneficio di uno stile di vita che renda più ricca l’esistenza dei singoli e di comunità".

Paola Pieragostini